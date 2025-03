Das Kölner Literaturfestival Lit.Cologne ist in diesem Jahr von so vielen Menschen besucht worden wie noch nie. Bei den mehr als 200 Veranstaltungen wurden 118.000 Personen gezählt, wie der Veranstalter mitteilte. Es sei »die erfolgreichste Festivalausgabe aller Zeiten« gewesen. Die Auslastung lag demnach bei 96 Prozent, mehr als 150 Mal waren die Säle ausverkauft. Das Festival, das am Sonntag abend endete, hat in diesem Jahr zum 25. Mal stattgefunden. Die Lit.kid.Cologne, das Kinder- und Jugendprogramm des Festivals, wurde in diesem Jahr von 30.000 Menschen besucht. Der im Vorjahr aufgestellte Besucherrekord wurde damit nach Veranstalterangaben gebrochen. Im kommenden Jahr soll die Lit.Cologne vom 10. bis 22. März stattfinden. (dpa/jW)