Kevin Lamarque/REUTERS Der US-Präsident tönt gerne laut und nimmt den Mund sehr voll (Washington, D.C., 30.3.2025)

Am Sonntag (Ortszeit) erregte sich US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten über den ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij und über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. In beiden Fällen geht es offenbar um Rohstoffabkommen, genauer: gegenüber Kiew um ein Kolonialdiktat. Während eines Flugs soll Trump Journalisten gesagt haben: »Wir hatten einen Deal über seltene Erden«, aber jetzt sage Selenskij, er wolle neu verhandeln. Trump drohte, dann bekomme Selenskij »große, große Probleme«. Dieser hatte am Donnerstag bei der Konferenz der »Koalition der Willigen« in Paris geäußert, es sei noch sehr früh, um über ein Abkommen zu sprechen, dessen Fassung sich mehrfach geändert habe.

Die NBC-Journalistin Kristen Welker hatte zuvor berichtet, Trump habe sie angerufen und seinem Ärger über Putin Luft gemacht. Der russische Präsident hatte am Donnerstag vorgeschlagen, die Ukraine unter UN-Verwaltung zu stellen und Neuwahlen abzuhalten. Laut Welker habe Trump ihr am Telefon gesagt, er sei »sehr wütend« und »angepisst«. Wenn er mit Russland keine Einigung über ein Ende des Blutvergießens in der Ukraine erzielen könne, »und wenn ich glaube, dass es Russlands Schuld war – was vielleicht nicht der Fall ist –, aber wenn ich glaube, dass es Russlands Schuld war, dann werde ich Sekundärzölle auf Öl erheben, auf alles Öl, das aus Russland kommt«. Welkers Darstellung wurde vom Weißen Haus auf X veröffentlicht, aber kein Mitschnitt des Gesprächs.

Moskau reagierte am Montag zurückhaltend. Putins Sprecher Dmitri Peskow wies darauf hin, dass es sich bei den Äußerungen zu Putin um Nacherzählungen handele. Am selben Tag informierte der Chef des staatlichen russischen Investitionsfonds Kirill Dmitrijew in der Zeitung Iswestija über Gespräche mit den USA: »Seltene Metalle und Erden sind ein wichtiger Bereich der Zusammenarbeit, und wir haben auf jeden Fall Gespräche über verschiedene Metalle der seltenen Erden und Projekte in Russland aufgenommen.«

Peskow nahm zudem zu einem Artikel der New York Times vom Sonnabend Stellung. Danach übermittelten die USA seit 2014 den Kiewer Behörden täglich vom US-Stützpunkt in Wiesbaden aus die Positionskoordinaten der russischen Streitkräfte. Peskow erinnerte daran, dass Putin seit 2014 wiederholt darauf hingewiesen hatte.