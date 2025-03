Vahid Salemi/AP Photo Saleh Hardani (r.) für den Iran am Ball (Teheran, 25.3.2025)

Teheran. Iran hat sich als drittes Team auf dem sportlichen Weg für die Fußball-WM 2026 qualifiziert. In der asiatischen Qualifikationsgruppe A reichte dem »Team Melli« am Dienstag abend ein 2:2 (0:1) gegen Usbekistan um zum vierten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teilzunehmen.

Inter Mailands Stürmer Mehdi Taremi erzielte im Azadi-Stadion in der iranischen Hauptstadt Teheran einen Doppelpack (52./83.) und konterte damit die Treffer von Khojimat Erkinov (16.) und Abbosbek Fayzullaev (53.) für Usbekistan. Iran ist damit nach acht Qualifikationsspielen ungeschlagen und führt die Gruppe A mit 20 Punkten an. Der Weltranglisten-58. Usbekistan liegt mit 17 Punkten nur knapp dahinter und darf weiter auf seine erste WM-Teilnahme hoffen.

Iran ist in den USA, Kanada und Mexiko bereits das sechste Mal bei einer WM-Endrunde dabei, scheiterte bislang stets in der Gruppenphase. Zuvor hatten bereits Japan und Neuseeland das WM-Ticket gelöst. Die drei Gastgebernationen sind automatisch für die Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) qualifiziert, erstmals nehmen 48 Teams an der WM teil. (dpa/jW)