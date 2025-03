Carlos Barria/Reuters Das gefällt dem US-Präsidenten Trump: Werbung für den neuen Kampfjet F-47 (Washington, 21.3.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Freitag den Bau eines neuartigen Kampfjets auf den Weg gebracht. »Nichts auf der Welt kommt auch nur annähernd an ihn heran«, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Der US-Flugzeugbauer Boeing habe den Auftrag für diesen Kampfjet der sechsten Generation erhalten. In den kommenden Jahren solle eine Flotte gebaut werden, sagte Trump. Aktuell sind die F-22 und F-35 die modernsten einsatzfähigen Kampfjets der USA, sie gehören zur fünften Generation. Die F-22 wird nicht mehr produziert, ist aber noch im Dienst der Luftwaffe.

Der neue Kampfjet solle den Namen F-47 tragen. Trump ist der 45. und 47. Präsident der USA. Der F-47-Kampfjet werde »das fortschrittlichste, fähigste und tödlichste Flugzeug aller Zeiten sein«, sagte Trump. Ein Prototyp des Flugzeugs sei seit fast fünf Jahren »heimlich in der Luft«. Die Entwicklung des Jets sei ein großes Geheimnis gewesen – man wolle aus Gründen der Geheimhaltung auch jetzt nicht allzu viel über die F-47 preisgeben, so Trump. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte: »Dies ist eine historische Investition in das amerikanische Militär.«

Für den wirtschaftlich angeschlagenen Boeing-Konzern ist die Vergabeentscheidung ein Sieg. Die F-35 Jets werden vom konkurrierenden Rüstungskonzern Lockheed Martin produziert. Sie sind gerade dieser Tage ins Gerede gekommen, da potentielle Käufer in anderen Ländern US-amerikanische Waffen zunehmend als »Sicherheitsrisiko« einstufen, wie es am Donnerstag etwa der Vorsitzende des dänischen Verteidigungsausschusses, Rasmus Jarlov, in einem Tweet auf X nannte. (dpa/jW)