Laure Andrillon/Reuters Es hat seinen Grund, warum Milliardäre früher lieber im Verborgenen Einfluss nahmen auf die Politik (Palo Alto, 8.3.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Freitag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social vorgeschlagen, dass Personen, die Tesla-Autos oder Eigentum des Konzerns seines Verbündeten Elon Musk beschädigen, in Gefängnisse in El Salvador abgeschoben werden. Er spielte dabei auf eine Vereinbarung mit der dortigen Rechtsregierung an, auf deren Grundlage jüngst angeblich »illegale« Migranten in das mittelamerikanische Land abgeschoben worden waren. Am Donnerstag hatte Generalstaatsanwältin Pamela Bondi drei US-Bürgern, denen Brandstiftung an Tesla-Fahrzeugen vorgeworfen wird, zwischen fünf und 20 Jahren Haft in Aussicht gestellt.

Ebenfalls am Freitag gab der Leiter des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin bekannt, dass ein markanter Absatzrückgang zu Beginn dieses Jahres auf eine Umstellung der Produktionslinien in dem Werk zurückgehe und nicht nicht auf die Schlagzeilen, die Firmenchef Elon Musk produziert, der seit einiger Zeit in aller Welt Neonazis und Faschisten fördert. Seitdem sind auf zahlreichen Tesla-Autos auch in Deutschland Aufkleber angebracht, mit denen sich die Eigentümer von Elon Musk distanzieren. (AFP/jW)