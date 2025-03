Melbourne. Die in Toljatti geborene russische Tennisspielerin Darja Sergejewna Kassatkina spielt künftig unter australischer Flagge. Die 27jährige teilte auf ihrem Instagram-Account mit, dass ihr Antrag auf einen Daueraufenthalt von der australischen Regierung angenommen wurde.

2022 hatte Kassatkina ihre Homosexualität öffentlich gemacht. In Russland gebe es eine Menge Themen, über die nicht geredet werden dürfe, kritisierte sie damals. Im Tennis sind russische Spielerinnen und Spieler derzeit nur unter neutraler Flagge uneingeschränkt startberechtigt.

Die aktuelle Nummer zwölf der Weltrangliste, die in ihrer Karriere sowohl das WTA-500-Turnier in Moskau (2018) als auch das in St. Petersburg (2021) gewonnen hat, will sich nun in Melbourne niederlassen. »Ein herzliches Willkommen in der australischen Tennisfamilie, Dascha«, schrieb Tennis Australia auf X. (dpa/jW)