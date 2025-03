Der Kulturverlag Theater der Zeit ist mit dem Kurt-Wolff-Preis 2025 ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert. Er wurde am Freitag auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Der Kurt-Wolff-Preis sei so etwas wie der Nobelpreis für kleine Verlage, sagte Geschäftsführer Paul Tischler. »Das ist eine große Anerkennung für uns.« Theater der Zeit hat die Schauspielkunst und ihre Akteure als inhaltlichen Schwerpunkt. Der Berliner Verlag hat 20 Mitarbeiter. Neben dem Hauptpreis wurde auch ein mit 15.000 Euro dotierter Förderpreis verleihen. Er ging an die Edition A. B. Fischer, ebenfalls aus Berlin. (dpa/jW)