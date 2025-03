»Eine philosophische Reise«. Eine dialogische Lesung des Autors Günter Pohl mit Dieter Klemm von der ehemaligen politischen Musikgruppe Floh de Cologne. Noem und Myop, zwei muntere Herren, marschieren durch die Philosophiegeschichte. Montag, 31.3., 19:30 Uhr. Ort: Saal des Kat 18, Kartäuserwall 18, Köln. Veranstalter: DKP Köln

»Brennpunkt Naher und Mittlerer Osten«. Vortrag mit Diskussion von jW-Autorin Wiebke Diehl. Die Region gerät mehr und mehr aus den Fugen. Der Gazastreifen wird aktuell von der israelischen Armee überrollt. In Syrien hat nach dem Fall von Baschar Al-Assad eine Dschihadistengruppe die Staatsmacht übernommen. Die Türkei überzieht den Norden Syriens mit Krieg. Die USA bomben im Jemen. Freitag, 4.4., 17.30 Uhr. Ort: Weberei, Bogenstr. 1, Gütersloh. Veranstalter: Friedensinitiative, Die Linke, ATTAC und DKP Gütersloh

»Academia under Attack«. Internationale Konferenz für Wissenschaftsfreiheit und internationale Solidarität mit Beiträgen von Aleida Assmann, Michael Barenboim und vielen anderen. Die Konferenz wird von Hochschulangehörigen der Hamburger und anderer norddeutscher Hochschulen organisiert. Wir wollen uns als Beschäftigte, Lehrende und Studierende für kritische und solidarische Wissenschaft vernetzen. Der Anlass ist die Zerstörung der Hochschulen in Gaza, bei der Hunderte unserer palästinensischen Kolleginnen und Kollegen getötet oder vertrieben wurden. Anmeldung: www.academia-under-attack.org. Sonnabend/Sonntag, 12./13.4., 9 Uhr. Ort: Universität Hamburg, Von-Melle-Park 9. Veranstalter: »Academia under Attack«