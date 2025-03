Ann Wang/REUTERS

In Südostasien hat ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,7 am Freitag mehrere Länder erschüttert und große Schäden angerichtet. In Myanmar, wo das Epizentrum lag, kamen nach Medienberichten mindestens 144 Menschen ums Leben. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok brach der Rohbau eines Hochhauses in sich zusammen. Thailands Institut für Notfallmedizin meldete drei Tote. Aufgrund des Bürgerkriegs in Myanmar wurden zuletzt Zehntausende Menschen zu Binnenflüchtlingen, wie AFP berichtete. Durch das Erdbeben haben nun weitere Menschen ihr Zuhause verloren. (AFP/dpa/jW)