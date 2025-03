Sportfoto Rudel/imago Der neue Europameister: Matthias Blübaum von den Schachfreunden Deizisau

Vor der abschließenden elften Runde der Schacheuropameisterschaft am 26. März führten Matthias Blübaum (Deutschland) und der nach Spanien ausgewanderte Russe Daniil Juffa gleichauf mit jeweils acht Punkten aus zehn Partien das Mammutfeld der 375 Teilnehmer an. Während Blübaum im Finaldurchgang die weißen Steine gegen den WM-Kandidaten 2024 Nijat Abasow (Aserbaidschan) führte, musste Juffa als Nachziehender gegen Blübaums Landsmann Frederik Svane spielen. Da Blübaum in der siebenten Runde im direkten Vergleich gegen Juffa ein schöner Sieg gelungen war, wusste er, dass ihm im Falle einer Punktgleichheit die bessere Wertung zur Goldmedaille verhelfen würde. Diesen Vorteil nutzte er zu einem etwas zynischen Remisangebot nach nur fünf Zügen, das Abasow eilfertig akzeptierte, um damit seine Weltcupteilnahme abzusichern.

Neben dem EM-Lorbeer ging es nämlich auch um die Qualifikation für den lukrativen World Cup, die nur den bestplazierten 20 Spielern vergönnt sein würde. Dies sorgte an vielen Brettern für erhöhte Friedfertigkeit, nicht jedoch in der Begegnung Svane–Juffa. Der Deutsche zockte, schraubte mit einem Bauernopfer das Risiko hoch und wurde belohnt, weil Juffa in Zeitnot die Komplikationen nicht bewältigte und mehrmals patzte. Gleichzeitig besiegte Maxim Rodshtein (Israel) den Armenier Shant Sargsjan und schloss zu Blübaum und Svane auf.

Alle drei Medaillengewinner verfügten über 8,5 Zähler und blieben ungeschlagen. Nach Wertung wurde Blübaum zum Europameister gekrönt, während sich Svane über die Silbermedaille freuen durfte und Rodshtein Bronze erhielt. Für den 27jährigen Blübaum ist es nach 2022 der zweite Triumph. Er ist nun der einzige Spieler überhaupt, der den Kontinentaltitel zweimal gewinnen konnte. Da sich unter den Top 20 einige bereits qualifizierte Akteure befanden, reichten Niclas Huschenbeth 7,5 Zähler und Platz 24 für die Weltcupqualifikation.

Alexander Dontschenko und Svane, mit ebenfalls 7,5 Punkten auf den Rängen 27 und 29, werden mit ihren respektablen Plazierungen nicht lange hadern, denn sie waren schon vorher für den Weltcup qualifiziert. Dies blieb hingegen Roven Vogel, dem U-16-Weltmeister von 2015, der sich zuletzt im Aufwind befand, verwehrt. Durch eine Niederlage in der letzten Runde blieb er bei sieben Punkten hängen und fiel auf den 44. Platz zurück. Ein bitteres Schicksal, das der in Oschatz geborene 24jährige u. a. mit der 56jährigen Schachlegende Wassili Iwantschuk (Ukraine) teilt. Der frühere Weltranglistenzweite aus Lwiw gewann im Turnierverlauf wie die drei Erstplatzierten immerhin sechs Partien, doch seine dritte Niederlage war gleichbedeutend mit dem Scheitern im Rennen um die Weltcupteilnahme.