Xinhua/IMAGO

Der Chef der sudanesischen Militärregierung, Abdel Fattah Al-Burhan, hat den kürzlich von seinen Truppen eingenommenen Präsidentenpalast in der Hauptstadt Khartum wieder verlassen. Von dort aus hatte er am Mittwoch in einer Fernsehansprache die »Befreiung« der Stadt verkündet. Einheiten der gegnerischen Rapid Support Forces (RSF), die Khartum zwei Jahre lang kontrollierten, zogen sich nach der Eroberung des Palastes und des Flughafens durch die Armee über den Weißen Nil zurück. Die RSF-Miliz beherrscht nach wie vor große Teile des Landes. (jW)