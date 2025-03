New York. Die NBA prüft die Einführung einer neuen europäischen Basketballiga mit Franchises in Metropolen und den größten bestehenden Vereinen des Kontinents. Entsprechende Pläne bestätigte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Das Onlineportal Sportico hatte über eine mögliche »NBA Europe« mit bis zu zehn Teams berichtet. Diese Liga könnte demnach vier Mannschaften aus der Euro League umfassen, in der Bayern München und Alba Berlin spielen, plus noch zu gründende Teams, beispielsweise in London oder Paris – wofür Lizenzen angeboten werden könnten. Das Thema soll noch in dieser Woche während einer Ligaversammlung in New York vertieft werden. (sid/jW)