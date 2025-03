Mit einer Neuinszenierung von William Shakespeares »Othello« haben die US-Schauspieler Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) einen Broadway-Rekord geknackt. Schon mit acht Vorschauvorführungen in der vergangenen Woche spielte das Stück, das am Sonntag abend (Ortszeit) in New York offiziell Premiere feierte, rund 2,8 Millionen US-Dollar (etwa 2,6 Millionen Euro) ein, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Damit sei es das beste Einspielergebnis einer Woche in der Broadway-Geschichte. Den Rekord hatte zuvor das Stück »Harry Potter und das verwunschene Kind« gehalten, das in der letzten Woche des Jahres 2023 rund 2,7 Millionen US-Dollar eingespielt hatte. Der durchschnittliche Ticketpreis für »Othello« lag in der vergangenen Woche bei über 300 US-Dollar – manche Zuschauer bezahlten mehr als 900. Das Stück soll noch bis Juni zu sehen sein. Zur Premiere kamen Stars wie die Sängerin Jennifer Lopez, Schauspielerin Jamie Lee Curtis – und sogar Expräsident Joe Biden mit Ehefrau Jill. (dpa/jW)