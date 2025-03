Hohlfeld/IMAGO Exgeneraloberst der NVA: Fritz Streletz (2. v. r.)

Am 13. Oktober 1989 fallen die Würfel. An einem Freitag. Am Montag werden in Leipzig wieder 100.000 De-monstranten erwartet. Und Zusammenstöße. Krenz fliegt in die Messestadt und sagt der dortigen Einsatzleitung: Keine Gewalt! »Selbst wenn einer einen anderen Befehl geben sollte.« Damit ist Honecker gemeint, der Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende. Beim Rückflug versichert ihm Generaloberst Fritz Streletz, seit 1971 Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates und stellvertretender Verteidigungsminister: »Ich bin auf die Verfassung der DDR vereidigt, nicht auf Erich Honecker.«

Gegen 17 Uhr sitzen beide bei Honecker. Der will Lagekarten der Leipziger Innenstadt haben, sehen, wo man Absperrgitter hinstellt. Das sei keine Option, erklären die beiden. Und Streletz holt einen vorbereiteten Befehl aus der Tasche. »Nach längerer Diskussion unterschreibt Ho-necker«, erinnert sich Krenz. Es ist der Befehl an alle Sicherheitsorgane des Landes, keine Gewalt in den politischen Auseinandersetzungen zuzulassen oder gar auszuüben. Und Streletz, der auch Stellvertreter des Oberkommandierenden der Streitkräfte des Warschauer Vertrages ist, telefoniert mit Wünsdorf. Dort sitzt der Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte. Streletz sorgt mit seinen Anrufen dafür, dass die Truppen in ihren Kasernen bleiben. Die geplanten Herbstmanöver fallen aus …

Fritz Streletz war Soldat seit 1941 und dreieinhalb Jahre in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, studierte später an der Generalstabsakademie der UdSSR, wurde Chef des Hauptstabes der Nationalen Volksarmee. Ein Militär vom Scheitel bis zur Sohle. Streletz wurde 1948 Genosse, 1981 auch ZK-Mitglied. Er diente nicht nur seiner Partei, sondern mit Überzeu-gung seinem Vaterland DDR. Er war eine Schlüsselfigur des Herbstes ’89. Dass damals kein Blut floss, war Fritz Streletz zuzuschreiben. Statt ihn dafür zu ehren, steckte man ihn mehrere Jahre in den Knast. Wegen Totschlags an der Mauer.

Auf den Hohn der Sieger reagierte er mit der ihm eigenen Souveränität. Zum 50. Jahrestag machte er gemeinsam mit Heinz Keßler die Zusammenhänge deutlich: »Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben« (Edition Ost). Die Maßnahmen 1961 hatten eine Vorgeschichte wie jedes andere Ereignis auch. Die beiden Militärs belegten mit Dokumenten, was unverändert verdrängt wird. Der US-Präsident Kennedy meinte auch, die Mauer sei »keine sehr schöne Lösung, aber tausendmal besser als Krieg«. Streletz und Co. verteidigten die nicht sehr schöne Lösung und sicherten damit den Frieden. Am Montag ist der Generaloberst a. D. in einer Pflegeeinrichtung in Oranienburg im Alter von 98 Jahren verstorben.