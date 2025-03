Claudia Morales/REUTERS

Eine Frau protestiert am Montag (Ortszeit) mit einem Spritbehälter, während die Föderation der Nachbarschaftsräte von El Alto (FEJUVE) gegen die wirtschaftliche, politische und soziale Krise in der bolivianischen Hauptstadt demonstriert. Aufgrund der Dieselknappheit kommt es in jüngster Zeit immer wieder zu Auseinandersetzungenn, Landwirte haben bereits wichtige Verbindungsstraßen blockiert. Der Verkauf ihrer Sommerernte von Sojabohnen, Mais und Reis ist gefährdet. Es steht zu befürchten, dass die Lebensmittelpreise in die Höhe schnellen. (jW)