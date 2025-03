Auckland. Neuseelands Fußballnationalmannschaft hat sich zum dritten Mal für die Endrunde einer Weltmeisterschaft qualifiziert. Der Favorit gewann das Finale der Ozeanienzone daheim in Auckland 3:0 (0:0) gegen Neukaledonien. Während Außenseiter Neukaledonien seine WM-Premiere vorerst verpasste und über ein Playoff-Turnier noch eine zweite Chance hat, nehmen die vom Engländer Darren Bazeley trainierten Neuseeländer im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko einen neuen Anlauf. 1982 in Spanien und 2010 in Südafrika schied das Team jeweils in der Vorrunde aus. (dpa/jW)