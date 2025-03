Die Funke-Mediengruppe mit Sitz in Essen übernimmt die Medienmarken Brigitte, Gala und Eltern des Hamburger Traditionsverlages Gruner und Jahr. »Die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marken« würden bei dem Verkauf »mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen« von der Funke-Mediengruppe übernommen, erklärte die Muttergesellschaft von Gruner und Jahr, RTL Deutschland. Die Übernahme stehe »unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden«, erklärten RTL und Funke-Mediengruppe. Der Verkauf geschehe im Rahmen einer »Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts«, führte RTL aus. Die Funke-Mediengruppe sei »eine der führenden Verlagsgruppen im deutschsprachigen Raum«, in diesem Umfeld könnten Brigitte, Gala und Eltern bestmöglich weiterentwickelt werden. Die »nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze« sei ein zentrales Ziel, hieß es. »Meine Familie und ich werden alles dafür tun, um in nun noch größerer Formation unseren Beitrag für eine offene und informierte Gesellschaft zu leisten«, erklärte die Verlegerin und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Funke-Mediengruppe, Julia Becker, zu dem Kauf. Die neuen Kolleginnen und Kollegen würden bei Funke einen »Heimathafen« finden. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) mahnte den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze bei Brigitte, Gala und Eltern am Standort Hamburg an. DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster bedauerte den Verkauf der Marken: Gruner und Jahr habe »zu den größten Verlagshäusern Europas« gehört, erklärte er. »Jetzt bleibt nur noch wenig unter der Marke erhalten.« RTL Deutschland, das wiederum zum Bertelsmann-Konzern gehört, hatte im Februar 2023 bereits die Einstellung oder den Verkauf aller Titel außer der »Kernmarken« von Gruner und Jahr bekanntgegeben. Dadurch fielen Hunderte Stellen bei dem Hamburger Verlag weg. (dpa/jW)