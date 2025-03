ZUMA Press Wire/IMAGO

Am Vorabend des 81. Jahrestages des Massakers in den Ardeatinischen Höhlen zogen Tausende Antifaschisten durch den römischen Stadtteil Monteverde. Die Demonstranten bekräftigten ihren Kampf gegen den Faschismus und ihre Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Am 24. März 1944 hatte die SS als Vergeltung für einen Anschlag auf die deutschen Besatzer in den Höhlen am Stadtrand 335 Zivilisten erschossen. Der Massenmord war von der Wehrmachtsführung befohlen und vom Chef der Sicherheitspolizei, Herbert Kappler, ausgeführt worden. (jW)