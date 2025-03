Rüstungsgipfel: EU will bis 2030 stark aufrüsten

Sergei Grits/AP/dpa Alarmismus: Die EU-Kommission warnt vor einem großen Krieg mit Russland

Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten haben bei ihrem Frühjahrsgipfel am Donnerstag entschieden, alles daranzusetzen, um Europa in den nächsten fünf Jahren durchweg zu militarisieren. Das hat die dpa aus mehreren Delegationen erfahren. Der scheidende deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verwies vor Ort darauf, dass in der BRD bereits ein riesiges neues Finanzpaket für Aufrüstung geplant werde. Da Ungarn sich aber weigerte, eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen, konnte wie schon beim Sondergipfel am 6. März kein gemeinsamer EU-Text verabschiedet werden. Mehrere Länder machten zudem deutlich, dass ihnen das von der Kommission geschnürte Finanzpaket nicht weit genug gehe. Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis etwa sagte, man solle nicht nur über Darlehen, sondern auch über eine erneute, großangelegte Schuldenaufnahme der EU-Staaten diskutieren. Dies wurde bislang nur in der Coronapandemie zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen gemacht. Die BRD, Österreich und die Niederlande lehnen solche Eurobons ab. (dpa/jW)