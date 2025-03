Militärs beraten über mögliche »Friedenstruppe« für Ukraine

AP Photo/Aurelien Morissard Warten auf den Friedensnobelpreis: John Healey

London. In Großbritannien beraten an diesem Donnerstag Militärvertreter aus europäischen Ländern über einen möglichen Einsatz von Truppen in der Ukraine nach einem möglichen Friedensabkommen. Erwartet wird, dass neben britischen und französischen Offizieren auch hochrangige Vertreter der Bundeswehr teilnehmen werden. Es handle sich um eine Fortsetzung früherer Gespräche im Kreis einer »Koalition der Willigen«, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in London. Es gehe dabei um die Frage, welche Optionen es für einen möglichen Einsatz gebe und was die einzelnen Länder beitragen könnten. Verteidigungsminister John Healey werde an dem Treffen teilnehmen. Großbritannien und Frankreich hatten sich bereiterklärt, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden, allerdings pochen sie auf eine Rückendeckung durch die USA. US-Präsident Donald Trump ließ sich trotz Bemühungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premier Keir Starmer bislang nicht dazu bewegen. Moskau lehnt die Stationierung von Soldaten aus NATO-Staaten in der Ukraine weiterhin ab. (dpa/jW)