Ukraine-Krieg: Putin bereit zu 30tägiger Aussetzung von Angriffen auf Energieinfrastruktur

Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Wladimir Putin am Dienstag beim Jahreskongress der Russischen Union der Industriellen und Unternehmer in Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in seinem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu einer 30tägigen Aussetzung von Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur bereit erklärt. Dies solle »sofort« umgesetzt werden, erklärte der Kreml am Dienstag nach dem Gespräch der beiden Präsidenten. Das Weiße Haus in Washington erklärte, Trump und Putin hätten sich auf eine »Energie- und Infrastruktur-Waffenruhe« verständigt. Verhandlungen für eine weitergehende Waffenruhe sollten »umgehend im Nahen Osten beginnen«. Putin legte Trump nach Angaben des Kreml Bedingungen für eine Waffenruhe vor. So müssten Waffenlieferungen an die ukrainischen Streitkräfte sowie die Weitergabe von Geheimdienstinformationen eingestellt werden. Grundsätzlich sei Putin bereit, mit den USA über »mögliche Wege« hin zu einer Waffenruhe zu beraten, die »umfassend, stabil und von Dauer« sein solle, erklärte die russische Präsidentschaft. Dem Kreml zufolge wollen Russland und die Ukraine zudem am Mittwoch jeweils 175 Kriegsgefangene austauschen. (AFP/jW)