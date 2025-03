USA: Hunderte Wissenschaftler bei Umweltbehörde vor Entlassung

VINCENT ALBAN/REUTERS Protest gegen die Entlassung von Mitarbeitern der Environmental Protection Agency (EPA) in Chicago (18.2.2025)

Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will offenbar hunderte Wissenschaftler bei der Umweltschutzbehörde EPA entlassen. Abgeordnete der oppositionellen Demokraten erklärten am Dienstag unter Berufung auf interne Dokumente, die Abteilung für wissenschaftliche Forschung bei der EPA solle aufgelöst werden. Während die Mehrzahl der Wissenschaftler entlassen werden solle, würden die anderen in andere Abteilungen der Behörde versetzt. EPA-Sprecherin Molly Vaseliou erklärte, es seien noch keine Entscheidungen getroffen worden. Die Behörde unternehme aber »aufregende Schritte, während wir in die nächste Phase organisatorischer Verbesserungen einsteigen«. Trump hatte bereits im Februar gesagt, der von ihm eingesetzte EPA-Chef Lee Zeldin wolle rund 65 Prozent der 17.000 Stellen bei der Umweltbehörde streichen. (AFP/jW)