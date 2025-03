International

In der außenpolitischen Zeitschrift aus Wien schreibt Herbert Auer über den Zusammenhang zwischen Neoliberalismus und Rechtsentwicklung in Europa. Michael Wögerer beleuchtet die Folgen der zweiten Trump-Präsidentschaft für Lateinamerika, Robert Lessmann die kriminelle »Unterwelt« im Amazonasgebiet. (jW)

International. Die Zeitschrift für internationale Politik, Nr. 1/2025, 66 Seiten, 7,50 Euro, Bezug: Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, ­Stutterheimstraße 16–18/2/20 c, A-1150 Wien, E-Mail: office@international.or.at

Antifa

In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA werden Überlegungen von Mitgliedsorganisationen der Fédération Internationale des Résistants (FIR) zur Zukunft der antifaschistischen und Erinnerungsarbeit dokumentiert. Ulrich Schneider schildert Eindrücke von den Gedenkveranstaltungen zur Befreiung von Auschwitz. Günter Wehner und Jutta Harnisch würdigen den im Januar 2025 im 104. Lebensjahr verstorbenen Werner Knapp, eines der »letzten unserer Mitglieder in der VVN-BdA, die als Soldaten gegen den Faschismus gekämpft hatten«. Der aus einem kommunistischen Elternhaus stammende Knapp, 1935 mit der Mutter aus Berlin ins Exil nach Prag gegangen, meldete sich 1939 in Frankreich zur tschechoslowakischen Auslandsarmee und nahm 1940 und 1944/45 an Kämpfen gegen die Wehrmacht in Frankreich teil. 1941 trat er in Großbritannien in die KPD ein. In der DDR war er zuletzt im Ministerium für Verkehrswesen tätig. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, März/April 2025, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de

Mitteilungen

Im März-Heft der Mitteilungen der Kommunistischen Plattform (KPF) erinnert Moritz Hieronymi an den vor 100 Jahren gestorbenen »unvollendeten Revolutionär« Sun Yat-sen. Margit Glasow schreibt über »Probleme und Alternativen der Identitätspolitik«: »Das Überbetonen und Sichtbarmachen verschiedener Identitäten und Diskriminierungen aufgrund unterschiedlicher Merkmale führt nicht zu gesellschaftlichen Veränderungen.« Gerhard Oberkofler steuert »Randbemerkungen« zur Autobiographie von Papst Franziskus bei. (jW)

Mitteilungen, Heft 3/2025, 37 Seiten, Spendenempfehlung: 1,50 Euro plus Porto, Bezug: KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, E-Mail: kpf@die-linke.de