John Carpenter findet in Hollywood einen festen Platz: Der 77jährige Regisseur wird auf dem »Walk of Fame« geehrt. Am 3. April soll er die 2.806. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllen. 1978 schrieb Carpenter mit dem Slasher-Film »Halloween – Die Nacht des Grauens« Filmgeschichte. Darin ließ er den stoischen Gruselmaskenkiller Michael Myers auf seine Opfer los. Jamie Lee Curtis gab ihre erste Filmrolle, schrie, was das Zeug hielt – fortan war sie die »Scream Queen«. Die stellenweise arg trashig anmutende Horrorklamotte »The Fog – Nebel des Grauens« kam 1980 in die Kinos. Überzeugender geraten sind das Endzeitspektakel »Die Klapperschlange« (1981) oder der Sci-Fi-Thriller »Das Ding aus einer anderen Welt« (1982). Als Regisseur drehte Carpenter mit »The Ward« (2010) seinen bisher letzten Film, als Produzent, Musiker und Komponist von Filmmusik (Dam-da-da-dam-dam) ist er weiter aktiv. Der Sohn eines Musikprofessors vertonte fast alle seine Filme selbst. (dpa/jW)