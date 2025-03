Der Schauspieler Rolf Schimpf ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 100 Jahren, wie sein Biograph und guter Freund Detlef Vetten der dpa nach entsprechenden Medienberichten bestätigte. Schimpf wurde vor allem durch seine Rolle in der ZDF-Fernsehserie »Der Alte« bekannt, die er rund 20 Jahre lang verkörperte. Bis ins hohe Alter ging er als Hauptkommissar Leo Kress auf Verbrecherjagd in München, 2007 machte er damit dann Schluss. Danach wurde es ruhig um den gebürtigen Berliner, der vor Jahrzehnten mit seiner Frau, der Schauspielerin Ilse Zielstorff, nach München gezogen war. Nun ist Schimpf gestorben, knapp zehn Jahre nach seiner Frau. Als Schimpf 1986 als »Der Alte« anfing, hatte er bereits reichlich Schauspielerfahrung hinter sich. Seit den 1950er Jahren stand er auf der Bühne und vor der Kamera. In der ARD-Krimireihe »Tatort« spielte er ebenso mit wie in fast 50 Folgen der Krimiserie »Soko 5113«. Viel zu verdanken hatte er dem Münchner Produzenten Helmut Ringelmann, der das Unterhaltungsfernsehen mit Erfolgsformaten wie »Derrick« oder »Der Kommissar« geprägt hat. 1984 holte er Schimpf für die Dramaserie »Mensch Bachmann«, die Samstag abend im ZDF lief. (dpa/jW)