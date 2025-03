Joshua Regitz/jW

Das ND (ehemals Neues Deutschland) hat Timing: Nachdem in der vergangenen Woche an dieser Stelle die Taz exemplarisch für den Ausstieg der Medienbranche aus dem Druckgeschäft vorgestellt worden war, vermeldete die vormals sozialistische Tageszeitung, dass sie sich von einem weiteren Printerscheinungstag verabschiedet. Im Mai 2024 wurde schon der Montag eingespart, ab diesem Mai soll die Wochenendausgabe am Freitag erscheinen und für das Wochenende und Montag werden Nachrichten nur noch digital veröffentlicht. In Sachsen kommt die Zeitung zudem nur noch mit der Post, also später und unzuverlässiger.

Die junge Welt wird sich diesem Trend nicht anschließen und so lange wie möglich am Printprodukt festhalten. Dafür müssen wir hart um jedes verkaufte Exemplar, um jedes Abo kämpfen. Um überhaupt neue Leserinnen und Leser zu bekommen, braucht es in erster Linie und immer noch Bekanntheit. Ein gutes Instrument ist die persönliche Ansprache, unterstützt durch eine Bestellkarte. In der gedruckten Zeitung liegt heute eine für Sie bei. Wir bitten Sie, die Karte an kritische Geister in Ihrem Umfeld weiterzugeben. So helfen Sie dabei, Interessierte mit der Tageszeitung junge Welt bekanntzumachen. Der Kriegspropaganda der auflagenstarken Presse sind viele überdrüssig.

Stecken Sie das Kärtchen gern in die Tasche Ihrer Frühlingsjacke und zücken Sie es, wenn Sie auf einen möglichen jW-Probanden treffen. Betonen Sie im Gespräch bitte stets, dass das Abo kostenlos ist und sich nach Ablauf der zweiwöchigen Testphase nicht automatisch verlängert.

Auch diejenigen, die sich bevorzugt am Bildschirm informieren, gehen nicht leer aus. Jeder Probeabonnent bekommt von uns ein Begrüßungsschreiben. Darin ist ein Code enthalten, mit dem ein ebenfalls zweiwöchiger und kostenloser Onlinezugang aktiviert werden kann. So kann auch unsere Website jungewelt.de uneingeschränkt getestet werden. Auch dieses Angebot endet automatisch.

Sollten Sie Ihr Kärtchen erfolgreich an den Mann oder an die Frau gebracht haben, und Ihnen fallen weitere Personen ein, denen Sie das Probeabo empfehlen möchten? Dann melden Sie sich in unserem Aktionsbüro. Wir schicken Ihnen gern eines unserer Aktionspakete zu. Es enthält ein A1-Plakat, zwei Varioplakate, zehn Aboflyer, 20 Postkarten und 20 Aufkleber. Damit können Sie auch Infostände, Schwarze Bretter oder die WG-Wand dekorieren.

Wir danken Ihnen für jede Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe schaffen wir ein stabiles ökonomisches Fundament, damit auch in Zukunft eine Tageszeitung mit konsequenter antimilitaristischer Linie auf dem Pressemarkt zu haben ist.