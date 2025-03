Peter Widmann/IMAGO Ich weiß, wie es ausgeht! Der Fernsehabend, ein Malen-nach-Zahlen für die ganze Familie

In mehr als 60 Jahren der Verleihung des Grimme-Preises wurde 2025 erstmalig keine Auszeichnung an einen Fernsehfilm in der Kategorie »Fiktion« vergeben. Bisher waren immer auch 90minüter in diversen Genres vom Drama über Komödien bis zum Historienfilm als vorbildhaft ausgezeichnet worden. »Das hat natürlich auch mit dem Serienboom zu tun«, sagte die Leiterin des Grimme-Preises, Lucia Eskes, im Interview mit der dpa. Allerdings kann die Misere des TV-Films allein weder an diesem Trend noch an der schieren Anzahl an Produktionen liegen. Vor allem bei den Senderfamilien von ARD und ZDF gibt es weiterhin zahlreiche Sendeplätze zur »Prime time« um 20.15 Uhr.

Eskes hat vornehmlich einen Rückgang bei der Qualität beobachtet: »Denn jeder Film für den Sendeplatz um 20.15 Uhr muss 88,30 Minuten lang sein. Schon dieser starre Zeitrahmen führt sehr oft zu einer Formatierung der Dramaturgie, was die Handlung erwartbar und langweilig macht, weil man nach fünf Minuten weiß, wie sich die Geschichte entwickeln wird.«

Früher seien außerdem oft »brennende gesellschaftliche Themen behandelt« worden. Diese fänden sich heute hauptsächlich in den Krimiformaten wieder, wo man solche Themen allerdings nicht sinnvoll bearbeiten könne. Die Grimme-Preis-Chefin bemängelt den fehlenden Mut, »Diskussionen über schwierige Themen auszuhalten und Stoffe zu bringen, die Haltung zeigen sowie Kontroversen auslösen«.

Der Produzent Nico Hofmann (bis Februar 2024 der Chairman der UFA) weist darauf hin, dass früher für bestimmte Fernsehspielprojekte Budgets von fünf bis sechs Millionen Euro investiert werden konnten: »Das ›normale‹ Budget für einen TV-Film beträgt heute um die zwei Millionen Euro.« (dpa/jW)