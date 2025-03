SNA/IMAGO Russische Truppen erobern zuletzt immer schneller die ukrainisch besetzten Gebiete bei Kursk zurück (Sudscha, 19.3.2025)

Es ist der erste Test für die vereinbarte Unterbrechung der Angriffe auf Energieanlagen: Seit Freitag nacht brennt eine Gaspumpstation in Sudscha in der russischen Grenzregion Kursk. Es handele sich um einen »Terrorakt«, erklärte ein russisches Ermittlungskomitee zu dem Vorfall, wie Reuters am selben Tag berichtete. Ukrainische Truppen hätten die Anlage bei ihrem Rückzug aus Kursk in die Luft gesprengt. Die Anlage habe bis jetzt unter der Kontrolle der Streitkräfte Kiews gestanden und sei beim Rückzug von Einheiten der Armee als »gezielte Provokation« gesprengt worden, um den Friedensprozess zu torpedieren. Tatsächlich hatte das ukrainische Militär laut Tagesschau.de auf Telegram noch in der Nacht das Foto eines aufsteigenden Feuerballs mit der Bildunterschrift geteilt: »Die Medien berichten über einen erfolgreichen Angriff auf das Gastransportsystem von Sudscha, über das der Feind Gas nach Europa transportiert hat«.

Stunden später wies der Stabschef des ukrainischen Präsidenten die russischen Aussagen jedoch zurück und machte das gegnerische Land verantwortlich. »Die russischen Versuche, alle zu täuschen und vorzutäuschen, sie würden sich ›an die Waffenruhe halten‹, werden nicht funktionieren, ebensowenig wie die Fälschung über die Angriffe auf das Tanklager«, erklärte Andrij Jermak Reuters zufolge auf Telegram. Am Dienstag hatte der russische Präsident Wladimir Putin nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump eine 30tägige Unterbrechung der Angriffe auf ukrainische Energieanlagen angeordnet. Diese sei weiterhin in Kraft, bestätigte Präsidialamtssprecher ­Dmitri Peskow am Freitag.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat sich inzwischen kritisch zu einer möglichen UN-Mission geäußert. Diese sei keine Alternative zum Einsatz eines Kontingents ausländischer Truppen oder Sicherheitsgarantien zur Beendigung des Krieges mit Russland, sagte Selenskij auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel in Kiew. Der französische Präsident Emmanuel Macron arbeitet mit dem britischen Premier Keir Starmer an einer »Koalition der Willigen«, um eine mehrere tausend Mann starke Truppe in die Ukraine zu schicken. Nach dem EU-Gipfel am Donnerstag kündigte Macron dazu ein neues Treffen in der kommenden Woche an.