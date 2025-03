Stadtteilkomitee Lichtenberg

Das Stadtteilkomitee Lichtenberg hat die Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin am Donnerstag mit provisorischen Gedenktafeln restauriert. Vor knapp zwei Wochen stahlen Unbekannte die Gedenkplatten von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und weiteren Sozialisten. Das Stadtteilkomitee sagte gegenüber junge Welt am Donnerstag, dass der Diebstahl sie »nicht unberührt« gelassen habe, »ob er nun aus antikommunistischen Ressentiments oder, wie von der Polizei behauptet, aus materiellen Gründen geschah«. Darum hätten sie »die Sache selbst in die Hand« genommen. (jW)