Kim Kyung-Hoon/REUTERS Shohei Ohtani am Schlag (Tokio, 19.3.2025)

Eigentlich sollte er vor allem mithelfen, das japanische Bildungssystem zu modernisieren – letztlich schleppte Horace Wilson aber ein seltsames Virus ins Land der aufgehenden Sonne. Der Bürgerkriegsveteran und Englischprofessor brachte 1872 einigen seiner Schüler »Yakyū«, wie Baseball in Japan heißt, bei. Seither grassiert dort das Baseballfieber, das am Dienstag und Mittwoch seine vorläufige Höchsttemperatur erreichte, als die ersten beiden Spiele der diesjährigen Saison der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) in Tokio ausgetragen wurden.

Mit dem aktuellen World-Series-Champion Los Angeles Dodgers und den Chicago Cubs trafen am »Opening Day« dabei nicht nur zwei absolute MLB-Schwergewichte aufeinander. Nein, beide Teams schickten mit Yoshinobu Yamamoto (Dodgers) und Shōta Imanaga (Cubs) jeweils einen Japaner als Starting Pitcher ins Rennen. Damit nicht genug, spielte doch auch noch ein gewisser Shohei Ohtani bei den Dodgers mit, der in der zurückliegenden Saison mit 59 gestohlenen Bases und 54 Homeruns einen Rekord vermutlich für die Ewigkeit aufstellte – zuvor war es keinem Spieler je gelungen, auch »nur« eine 50/50-Saison hinzulegen.

Einzigartig macht Ohtani aber, dass er auch ein herausragender Pitcher ist, der in dieser Saison nach langer Verletzungspause nicht mehr nur Zähler für die Dodgers aufs Punktbrett schlagen, sondern auch mit vielen Strikeouts Punkte des Gegners verhindern soll. Ohtani war jedenfalls in der zurückliegenden Woche in TV-Sendungen, Werbespots und -anzeigen in Japan geradezu omnipräsent. Dabei kann die Verehrung für ihren Superstar aber auch durchaus bizarre Züge annehmen: In Ohtanis Heimatstadt Ōshū (Präfektur Iwate) erscheinen beispielsweise Magistrat und Verwaltung einmal im Monat in Ohtanis blauem Dodgers-Jersey zum Dienst. Im Rathaus können Besucher am Eingang eine Bronze von Ohtanis Hand schütteln.

Als der Superstar am Dienstag abend (Ortszeit) dann den Kunstrasen im »Tokyo Dome« betrat, brachen die mehr als 42.000 Zuschauer auch gleich in ekstatischen Applaus aus. Sobald die Nummer eins im Dodgers-Line-up dann zum ersten Duell des Spiels gegen Imanaga in die »Batters Box« trat, wurde es hingegen so mucksmäuschenstill, wie es japanische Baseballgepflogenheit ist. Das »At Bat« ging jedoch an Imanaga, der Ohtani mit seinem dritten Wurf in ein Groundout zwang und den Superstar zurück auf die Bank schickte.

Imanaga warf in der Folge vier gute Innings, wobei er zwar vier Walks, aber keinen Hit zuließ und zwei Strikeouts erzielen konnte. Im fünften Inning fiel dann aber das Dodgers-Line-up über Relief Pitcher Ben Brown her, der drei Runs abgab. Zuvor waren die Cubs im zweiten Inning 1:0 in Führung gegangen, nachdem Catcher Miguel Amaya einen knapp 157 Kilometer pro Stunde schnellen Fastball von Yamamoto in ein Double verwandelt hatte und damit Shortstop Dansby Swanson zur 1:0-Führung zur Homeplate brachte.

Vor ziemlich genau einem Jahr, beim Saisonauftakt der Dodgers gegen die San Diego Padres in Seoul, hatte Yamamoto sein damaliges MLB-Debüt noch ziemlich vergeigt. Der 26jährige hielt nur ein Inning durch und kassierte dabei fünf Runs. Nach dem Debakel warf Yamamoto dann aber in 18 Saisonspielen 90 Innings mit 105 Strikeouts – nicht schlecht für einen Rookie. Im neunten Inning entschied Rightfielder Teoscar Hernández die Partie und sorgte somit für den Saisonauftaktsieg der Dodgers. Mit einem Single schlug er Ohtani zum 4:1-Endstand »nach Hause«. Lediglich der vierte Japaner im Bunde, Seiya Suzuki, Designated Hitter in Diensten der Cubs, erwischte einen miesen Tag. Der 30jährige ging viermal am Schlag leer aus, wobei er ein Strikeout kassierte. Mit 6:3 ging dann auch die Partie zwei der »Tokyo Series« am Mittwoch abend (Ortszeit) an die Dodgers, die erneut einen Japaner als Starter ins Rennen schickten. Rōki Sasaki, erst im Winter verpflichtet, lieferte mit drei Runs in drei Innings bei drei Strikeouts und fünf Walks ein ordentliches MLB-Debüt ab.

Im fünften Inning kannte die Begeisterung dann keine Grenzen mehr: Beim Stand von 5:2 hämmerte Ohtani einen Wurf von Relief Pitcher Nate Pearson übers rechte Centerfield auf die Tribüne. Ganz ohne Drama ging es dabei aber nicht zu. Ein Fan wollte den Ball fangen, schlug ihn aber zurück aufs Spielfeld. Erst nach Videobeweis wurde der Homerun gegeben. Im fünften Inning verkürzte Swanson mit einem Double auf den 6:3-Endstand. Die Dodgers reisten mit zwei Siegen im Gepäck zurück nach Los Angeles, wo sie am 28. März im heimischen Stadion auf die Detroit Tigers treffen werden. Die Cubs nehmen es am selben Tag in Phoenix mit den Arizona Diamondbacks auf.