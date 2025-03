Das Auktionshaus Sotheby’s versteigert ein Stück Filmgeschichte: Unter den Hammer kommt ein originales Modell von E. T., dem Protagonisten aus Steven Spielbergs Science-Fiction-Film »E. T. – Der Außerirdische« (1982). Die Figur könnte umgerechnet weit über eine halbe Million Euro einbringen, schrieb der Hollywood Reporter. Das rund 90 Zentimeter große Modell sei eines von mehreren, die für den Film angefertigt und am Set genutzt wurden. Es stamme aus dem Nachlass des Spezialeffektkünstlers Carlo Rambaldi, der auch an Filmen wie »King Kong« (1976) und »Alien« (1979) beteiligt war. Sowohl »E. T.« als auch »Alien« erhielten Oscars für ihre Spezialeffekte. Wie Sotheby’s mitteilte, können von diesem Freitag an Gebote eingereicht werden. Das E.-T.-Modell ist Teil einer Sotheby’s-Auktion, die Requisiten, Kostüme und Filmplakate von den 1930er Jahren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts umfasst, wie das Auktionshaus weiter mitteilte. Neben dem E.-T.-Modell werden demnach auch Skizzen und Designarbeiten aus dem Film versteigert sowie Originale aus David Lynchs »Dune« (1984). (dpa/jW)