Francisco Seco/AP/dpa

Zehntausende Menschen haben trotz Versammlungsverbots am Mittwoch abend in Istanbul gegen die Verhaftung von Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu protestiert (Bild). Der sozialdemokratische Oppositionspolitiker gilt als aussichtsreichster Herausforderer von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Auch in anderen Städten kam es zu Protesten gegen den »Putsch« der Regierung. In Ankara attackierte die Polizei am Donnerstag Studenten, während im Parlament Abgeordnete von Regierung und Opposition aufeinander losgingen. (jW)