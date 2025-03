Toulon. Ein erst 15 Jahre alter Rugbyspieler ist in Frankreich an den Folgen eines Tacklings gestorben. Nicolas Haddad wurde im Spiel seiner Mannschaft Rugby Club Toulonnais gegen Bastia am Sonnabend auf Korsika bei einem Zweikampf vom Knie eines Gegenspielers am Kopf getroffen. Der Teenager erlitt dabei einen Herzstillstand. Noch auf dem Spielfeld wurde Erste Hilfe geleistet. Der Sportler wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er einige Tage später starb. (dpa/jW)