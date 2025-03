Archäologen haben in Österreich einen steinzeitlichen Schlachtplatz für Mammuts entdeckt. Bei Ausgrabungen in einem Tal nahe St. Pölten stießen sie auf rund 25.000 Jahre alte Überreste von mindestens fünf erlegten Mammuts und auf Steinwerkzeuge, wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften berichtete. Die Forscher gehen von mehreren Dutzend Exemplaren der Elefantenart aus. An einer Stelle hätten sich die Reste von mindestens drei Tieren gefunden, darunter ganze und zerlegte Stoßzähne, dafür fast keine Wirbel und weniger Langknochen, sagte ein Forscher der österreichischen Nachrichtenagentur APA. »Die Menschen haben also irgendwie sortiert«, so der Archäologe. (dpa/jW)