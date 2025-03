Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP/dpa

Bislang wurde nur gemutmaßt: Fahrzeuge mit Elektroantrieb können auch Verbrenner sein. Jedenfalls Funken schlagen, Feuer fangen. Besonders die Vehikel von Tesla. Firmenboss Elon Musk steht seit seiner Inthronisierung als »besonderer Regierungsangestellter« in der US-Administration von Donald Trump immer stärker unter Druck. Am Dienstag (Ortszeit) zündelten Aktivisten vor einem Tesla-Kollisionszentrum in Las Vegas, Nevada. Mehrere Pkw wurden in Brand gesteckt, zurückblieben elektromobile Wracks. Am Einsatzort ein Schriftzug: »Resist«, Widerstand leisten. (jW)