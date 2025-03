USA nehmen Ukraine-Militärhilfen wieder auf

Freddie Everett/Us State/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa Sicherheitsberater Mike Waltz und US-Außenminister Marco Rubio (r.) vor dem Treffen in Dschidda (11.3.2025)

Dschidda. Die US-Regierung will der Ukraine wieder Militärhilfe leisten, während Kiew einen US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe mit Russland unterstützt. Diese Abmachung ist in einer gemeinsamen Erklärung der USA und der Ukraine festgehalten, die nach den Gesprächen beider Seiten am Dienstag in Saudi-Arabien veröffentlicht wurde. Auch Geheimdienstinformationen würden wieder an das von Russland angegriffene Land weitergegeben, hieß es weiter. Außerdem soll ein Abkommen über ukrainische Rohstoffe »so schnell wie möglich« abgeschlossen werden.

Die Gespräche zwischen den Delegationen der USA und der Ukraine in Dschidda fanden vor dem Hintergrund der Kehrtwende der US-Regierung unter Präsident Donald Trump in der Ukraine-Politik statt. Trump hatte Anfang März einen vorläufigen Stopp der US-Militärhilfen für die Ukraine angeordnet. In Washington sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Nachrichten aus Dschidda seien positiv. »Dieses Treffen war produktiv«, sagte sie. (AFP/jW)