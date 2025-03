Estland: Sozialdemokraten aus Regierung ausgeschlossen

Jörg Carstensen/dpa Ministerpräsident Kristen Michal macht zukünftig ohne die Sozialdemokraten weiter (Tallin, 20.12.2024)

Tallinn. In Estland ist das bislang regierende Dreierbündnis zerbrochen. Ministerpräsident Kristen Michal kündigte auf einer Pressekonferenz in Tallinn an, die Sozialdemokraten (SDE) aufgrund von Meinungsverschiedenheiten aus der Regierung auszuschließen. »In einer Zeit, in der dringende Entscheidungen getroffen werden müssen, kann man nicht endlos zu den Wurzeln dieser Entscheidungen zurückkehren, um sie zu überprüfen. Bestimmte Entscheidungen müssen getroffen werden, damit Estland vorankommen kann«, sagte Michal.

Damit wird das Land nun von einem Zweierbündnis bestehend aus Michals wirtschaftsliberaler Reformpartei und der liberalen Partei Eesti 200 regiert. Beide Parteien verfügen über eine knappe Mehrheit von 52 der 101 Sitze im Parlament. (dpa/Reuters/jW)