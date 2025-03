Angst vor US-Rezession: Börsen sacken ab

Vanessa Carvalho/ZUMA Press Wire/dpa

New York. Aus Angst vor einer Rezession in den USA infolge der erratischen Handelspolitik von Präsident Donald Trump sind die Börsenkurse weltweit am Montag gesunken. An der Wall Street in New York sackten die Kurse nach Handelsbeginn ab. Der Tech-Index Nasdaq notierte am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit rund drei Prozent im Minus. Besonders stark traf es die Aktie des E-Autobauers Tesla.

Die Tesla-Aktie verlor mehr als acht Prozent an Wert. Auch die Kurse weiterer großer Tech-Konzerne wie Alphabet, Amazon, Meta und Nvidia gaben nach. Trump hatte sich zuvor zu einer womöglich drohenden Rezession nicht äußern wollen. »Ich hasse es, solche Dinge vorherzusagen«, sagte Trump am Sonntag in einem Interview mit dem rechten Sender Fox News.

Seit seinem Amtsantritt hat der US-Präsident die Zölle auf Importe aus China erhöht und Zölle gegen die US-Freihandelspartner Mexiko und Kanada verhängt. Ab Mittwoch sollen zudem Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft treten, von denen auch die EU betroffen wäre. (AFP/jW)