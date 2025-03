Pakistan weitet Massenabschiebungen von Afghanen aus

+ Update 19:43 +

Shafiullah Kakar/AP/dpa Afghanen an der Grenze zu Pakistan bei Torkham (3.3.2025)

Islamabad. Pakistan treibt die Massenabschiebung geflüchteter Menschen aus dem Nachbarland Afghanistan einen weiteren Schritt voran. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, soll nun auch ein Teil der registrierten Flüchtlinge bis zum 31. März das Land verlassen. Danach drohe eine Abschiebung. Bisher richtete sich die Kampagne gegen Menschen aus Afghanistan, die nicht registriert waren. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR betrifft die neue Maßnahme rund 800.000 Afghanen. Bereits vergangenen Monat warnte die afghanische Botschaft in dem Land vor erneuten Massenabschiebungen aus Pakistan. In der Hauptstadt Islamabad sowie im angrenzenden Rawalpindi seien Afghanen festgenommen sowie von Behörden aufgefordert worden, die beiden Städte zu verlassen. Seit Jahrzehnten suchen Millionen von Afghanen Schutz vor Krieg und Konflikten im benachbarten Pakistan. Im November 2023 hatte Pakistan mit der Massenabschiebung nicht registrierter afghanischer Flüchtlinge begonnen. Seitdem haben nach offiziellen Angaben bereits mehr als 800.000 Afghanen das Land verlassen. (dpa/jW)