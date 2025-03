Eskalation in Syrien: Islamistische Regierungsmilizen dringen in Assads Geburtsort vor

+ Update 19:36 +

Moawia Atrash/dpa Islamistische Regierungsmilizen am Freitag im Umland von Latakia

Damaskus. Nach blutigen Kämpfen im Westen Syriens haben Kräfte der islamistischen Übergangsregierung Syriens eigenen Angaben zufolge am Freitag einen Einsatz in der Heimatstadt des im Dezember gestürzten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, Kardaha, begonnen. »Unsere Streitkräfte werden nun in Abstimmung mit den Sicherheitskräften gezielte und präzise Einsätze gegen die dem ehemaligen Regime treu ergebenen Männer ausführen«, zitierte die Agentur Sana einen Vertreter des Verteidigungsministeriums. »Assads Anhänger« hätten »unsere Streitkräfte und unsere Landsleute verraten«, sagte der Ministeriumsvertreter weiter.

Zuvor waren bei den bisher schwersten Kämpfen zwischen Kräften der Islamisten und Assad-Anhängern seit dem Sturz Assads seit Donnerstag mindestens 140 Menschen getötet worden. In sozialen Medien kursieren Videos, die offenbar Massaker an unbewaffneten Alawiten zeigen.

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium in Damaskus bereits einen »großangelegten« Einsatz gegen angebliche Assad-Anhänger im Westen des Landes verkündet und erklärt, zusätzliche Kräfte in die Küstenregion um Latakia und Tartus geschickt zu haben. Der Einsatz ziele auf »die Überreste von Assads Milizen und ihre Unterstützer«, zitierte Sana aus »Sicherheitskreisen«. Die syrische Küstenregion wird mehrheitlich von Mitgliedern der Alawiten bewohnt, der auch Assad angehört. Seit ihrer Machtübernahme hat die neue syrische Führung wiederholt versichert, die Minderheiten im Land schützen zu wollen. Seit Dezember kam es allerdings immer wieder zu Übergriffen auf Alawiten. (AFP/jW)