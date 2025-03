Libanon protestiert: Israelische Armee geleitet Ultraorthodoxe zu Grabstätte

+ Update 19:34 +

Ariel Schalit/AP/dpa Aufgenommen von israelischem Territorium aus: Soldaten stehen neben einer israelischen Flagge in einem Dorf im Südlibanon (23.1.2025)

Tel Aviv/Beirut. Nachdem ultraorthodoxe Israelis jüngst mehrfach ohne Genehmigung auf libanesisches Gebiet vorgedrungen sind, um ein Grab zu besuchen, hat Israels Militär einem Bericht zufolge nun Hunderte dorthin begleitet. Die Armee und die Ultraorthodoxen hätten eine Vereinbarung getroffen, damit die strenggläubigen Juden an der Stätte beten können, meldete die Times of Israel am Freitag. Das Grab eines jüdischen Gelehrten aus dem 4. Jahrhundert liegt auf einem Hügel direkt an der sogenannten Blauen Linie, der international anerkannten Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die Grabstätte befindet sich laut Times of Israel zwischen einem israelischen Armeeposten und einem Stützpunkt der UN-Friedenstruppen im Libanon.

Israelische Soldaten hätten gezielt israelische Zivilisten auf libanesisches Gebiet gebracht, kritisierte die libanesische Armee auf der Plattform X. Sie sprach von einem »eklatanten Verstoß gegen die nationale Souveränität des Libanon« und einer Verletzung des Waffenruheabkommens. In den vergangenen Wochen waren Ultraorthodoxe mehrfach auf eigene Faust auf libanesisches Gebiet gedrungen, um das Grab zu erreichen. Laut israelischer Polizei wurden mehrere Menschen festgenommen. Das illegale Übertreten der libanesischen Grenze wird in Israel nach Polizeiangaben mit bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft. (dpa/jW)