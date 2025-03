Winterberg. Die deutschen Snowboarder reisen nach einem starken Weltcupfinale in Winterberg motiviert zur anstehenden WM in die Schweiz. Vor allem Ramona Hofmeister zeigte im Sauerland, dass sie beim Saisonhöhepunkt zu den Topfavoritinnen zählt. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz im Parallelslalom fuhr sie zusammen mit Elias Huber im Teamevent zum Sieg und hatte dabei den größten Anteil am Heimtriumph. Im Finale gewannen die beiden gegen ihre Teamkollegen Cheyenne Loch und Stefan Baumeister. (dpa/jW)