Country-Sängerin Trisha Yearwood findet in Hollywood einen festen Platz. Die 60jährige wird auf dem »Walk of Fame« geehrt. Am 24. März soll sie die 2.805. Sternenplakette auf dem berühmten Bürgersteig enthüllen. Yearwood hatte bereits 1991 mit ihrem Debütalbum »Trisha Yearwood« großen Erfolg. Songs wie »She’s in Love With the Boy« oder »Perfect Love« wurden Hits, ihre Alben verkauften sich millionenfach. Fans hat sie auch als Autorin von Kochbüchern mit Rezepten aus den US-Südstaaten. (dpa/jW)