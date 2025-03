AP Photo/Yuki Iwamura/dpa

Sie forderten die Freilassung des palästinensischen Studenten Mahmoud Khalil: Aktivisten der »Jewish Voice for Peace« haben am Donnerstag die Lobby des Trump Towers in New York besetzt. Dabei skandierten sie: »Bekämpft Nazis, nicht Studenten.« Fast 100 Protestierende wurden festgenommen. Khalil war vergangenen Sonnabend verhaftet worden und soll gemäß den Plänen des US-Präsidenten Donald Trump abgeschoben werden. Vergangenes Jahr spielte er eine zentrale Rolle bei den Protesten an der Columbia University gegen die US-Unterstützung für den Gazakrieg. (jW)