Köln. ARD und ZDF setzen ihre langjährige Medienpartnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) fort und arbeiten auch in den kommenden Jahren mit einer Vielzahl von Spitzensportverbänden zusammen. Der neue »TV 32er-Vertrag« der beteiligten Verbände mit Sporta, der Sportrechteagentur von ARD/ZDF, umfasst die Veranstaltungen von 16 olympischen und 16 nichtolympischen Sportarten. »Die Vielfalt des Sports in Deutschland bilden wir auch künftig ab«, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus und nannte als Beispiel das Multisportevent »Die Finals«, das »mittlerweile eine feste Größe in unserer Sportberichterstattung« ist. (sid/jW)