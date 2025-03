Die weitere Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist gesichert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten unterzeichneten in Berlin das Abkommen zur Finanzierung der Kultureinrichtung. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), sprach von einem starken Bekenntnis des Bundes und aller Länder. Zur Stiftung gehören neben der Staatsbibliothek Berlin und mehreren Instituten auch die Staatlichen Museen zu Berlin mit 15 Sammlungen und 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten. Die Stiftung hat etwa 2.000 Mitarbeiter. Das Abkommen tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. Insgesamt stellen Bund und Länder einen Mehrbetrag von zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Das Budget steigt damit auf rund 135 Millionen Euro. (dpa/jW)