Str/Xinhua/dpa

Der Sprecher des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Thameen Al-Kheetan, erklärte am Dienstag in Genf zur Gewalt in den Küstenregionen Syriens:

Seit dem 6. März tauchen immer wieder Berichte über das beunruhigende Ausmaß der Gewalt in der syrischen Küstenregion auf. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat bislang die Tötung von 111 Zivilisten dokumentiert, doch der Überprüfungsprozess ist noch nicht abgeschlossen, und die tatsächliche Zahl der Getöteten dürfte deutlich höher sein. Viele der dokumentierten Fälle waren standrechtliche Hinrichtungen. Sie scheinen auf konfessioneller Basis in den Gouvernoraten Tartus, Latakia und Hama erfolgt zu sein – Berichten zufolge von nicht identifizierten bewaffneten Personen, Mitgliedern bewaffneter Gruppen, die angeblich die Sicherheitskräfte der Übergangsregierung unterstützen, und von Elementen, die mit der ehemaligen Regierung in Verbindung stehen.

In einer Reihe äußerst verstörender Fälle wurden ganze Familien – darunter Frauen, Kinder und kampfunfähige (hors de combat) Personen – getötet. Dabei wurden insbesondere überwiegend alawitische Städte und Dörfer ins Visier genommen. Vielen von unserem Büro gesammelten Zeugenaussagen zufolge durchsuchten die Täter Häuser und fragten die Bewohner, ob sie Alawiten oder Sunniten seien, bevor sie sie entsprechend töteten oder verschonten. Einige Überlebende berichteten uns, dass viele Männer vor den Augen ihrer Familien erschossen wurden. Zwischen dem 6. und 7. März durchsuchten bewaffnete Personen, die Berichten zufolge den Sicherheitskräften der ehemaligen Regierung angehörten, auch mehrere Krankenhäuser in Latakia, Tartus und Baniyas. Sie stießen mit Sicherheitskräften der Übergangsbehörden und angeschlossenen bewaffneten Gruppen zusammen. Dies führte Berichten zufolge zu Dutzenden zivilen Opfern, darunter Patienten, Ärzte und Medizinstudenten, und zu Schäden an den Krankenhäusern.

Zu den weiteren Verstößen und Übergriffen, die in den letzten Tagen verzeichnet wurden, gehören großflächige Plünderungen von Häusern und Geschäften, hauptsächlich durch Unbekannte, die die chaotische Situation vor Ort offenbar ausgenutzt haben. Viele Zivilisten sind aus ihren Häusern in ländliche Gebiete geflohen, während einige Berichten zufolge auch auf einem von russischen Streitkräften kontrollierten Luftwaffenstützpunkt in der Region Zuflucht gesucht haben. Die Übergangsbehörden verkündeten am 10. März das Ende der Sicherheitsoperationen in den Küstengebieten. Es werden jedoch weiterhin gelegentliche Zusammenstöße gemeldet. Wir haben Berichte und Filmmaterial von Verstößen und Übergriffen dokumentiert. Die Spannungen wurden jedoch auch durch zunehmende Hassreden im Internet und offline sowie die weit verbreitete Verbreitung von Fehlinformationen, darunter aus dem Kontext gerissenes Filmmaterial, angeheizt, was die Angst in der Bevölkerung weiter verschärfte. (…)

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, fordert, dass die Verantwortlichen für alle diese Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Er begrüßt die Ankündigung der Übergangsregierung, einen unabhängigen Untersuchungsausschuss einzusetzen, und fordert sie auf, sicherzustellen, dass die Untersuchungen umgehend, gründlich, unabhängig und unparteiisch durchgeführt werden. (…)