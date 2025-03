Perth. Ein Forschungsteam um Christopher Kirkland von der Curtin University in Perth hat im Westen Australiens Teile eines knapp 3,5 Milliarden Jahre alten Einschlagskraters entdeckt. Berechnungen der Gruppe zufolge handelt es sich damit um den ältesten bekannten Einschlagskrater der Erde. Druckspuren und Trümmer belegen einen Hochgeschwindigkeitseinschlag, der einen etwa 100 Kilometer großen Krater hinterlassen haben muss. Das berichten die Forscher im Fachmagazin Nature Communications. »Die älteste eindeutig identifizierte terrestrische Impaktstruktur, der Yarrabubba-Einschlagskrater in Westaustralien, ist erst 2,23 Milliarden Jahre alt«, schreiben Kirkland seine Kollegen. Sie hatten sich auf im westaustralischen Pilbara-Kraton auf die Suche begeben, die Landschaftsformation stammt aus der Zeit vor 3,53 bis 3,23 Milliarden Jahren. Im östlichen Teil des Kratons waren bereits 2016 mikroskopisch kleine Kügelchen von Gesteinsglas entdeckt worden. Derartige Spuren können entstehen, wenn Gestein bei einem Einschlag schmilzt, in die Atmosphäre geschleudert wird und dort zu Glas erstarrt. (jW)