Israel hat das Lied vorgestellt, mit dem die Kandidatin Yuval Raphael im Mai beim Eurovision Song Contest in der Schweiz antreten wird. Die 24jährige Raphael ist eine Überlebende des Angriffs vom 7. Oktober 2023 im israelischen Grenzgebiet. In dem Song »New Day Will Rise« geht es darum, schmerzhafte Erlebnisse zu überwinden, darin sind diverse Anspielungen auf die Vorfälle des 7. Oktobers auszumachen. Raphael, die als Kind in der Schweiz gelebt hat, singt auf Englisch, Französisch und Hebräisch. »Ein neuer Tag wird anbrechen, das Leben wird weitergehen«, heißt es in dem Lied. Und in einem Zitat aus dem biblischen Hohelied: »Mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen, auch Ströme schwemmen sie nicht hinweg.« Schon im vorigen Jahr hatte es Konflikte um den israelischen Beitrag »October Rain« gegeben, weil dieser für die Veranstalter zu offen auf den 7. Oktober angespielt hatte. Schwedische Künstler hatten zudem den Ausschluss Israels wegen des Gazakrieges gefordert. (dpa/jW)