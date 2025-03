Alyssa Pointer/REUTERS

Zum 60. Jahrestag des »Bloody Sunday« haben Tausende Menschen am Sonntag (Ortszeit) an den Marsch in Selma, Alabama, erinnert, der den Höhepunkt des Kampfes schwarzer US-Amerikaner für das Wahlrecht darstellte. Die Bürgerrechtsbewegung protestierte damals dagegen, dass der schwarzen Bevölkerung von Alabama die Eintragung ins Wählerverzeichnis verweigert wurde. Der Marsch von Selma nach Montgomery wurde brutal niedergeschlagen. Noch immer sind Millionen US-Amerikaner wegen Verurteilungen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das betrifft überproportional Nichtweiße. (jW)